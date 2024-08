Masters 1000 Cincinnati, il programma: Sinner a mezzanotte per il titolo

Al Cincinnati Open è il giorno delle finali: sul cemento del Lindner Family Tennis Center si chiude l'edizione 2024 del "1000" combined dell'Ohio. Il programma dell'ultima giornata del torneo si aprirà alle ore 19:00 con la finale di doppio maschile che vedrà opposti gli statunitensi Mackenzie McDoland e Alex Michelsen alla coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic . Non prima delle 21:00 scenderà in campo la finale femminile tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula , mentre non prima di mezzanotte toccherà a Jannik Sinner . Il numero uno al mondo adrà a caccia del quindicesimo titolo della sua carriera nella finale, la quinta della sua stagione, contro il beniamino di casa Frances Tiafoe . La possibilità dell'azzurro di conquistare anche il secondo trionfo dell'anno in un Masters 1000 dopo quello di Miami .

Il programma completo

CENTER COURT

A partire dalle ore 19:00

(WC) McDonald/Michelsen vs (4) Arevalo/Pavic

Non prima delle ore 21:00

(3) Sabalenka vs (6) Pegula

Non prima delle ore 00:00

(1) Sinner vs Tiafoe