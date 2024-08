Ranking Atp, Sinner allunga su Djokovic e Alcaraz: per quanto tempo sarà sicuramente primo

ROMA - "È stata dura, sono felice". Queste le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Tiafoe nella finale del Masters 1000 di Cincinnati , un trionfo che gli dà nuove certezze in vista degli Us Open (dopo il forfait per tonsillite alle Olimpiadi e il ko con Rublev nei quarti a Montreal) ma soprattutto gli consente di allungare in vetta al ranking Atp .

Vetta del ranking blindata: Sinner verso il sorpasso su Becker

Grazie al titolo conquistato in Ohio e alle sconfitte di Carlos Alcaraz (fuori al secondo turno) e Alexander Zverev (battuto dall'altoatesino in semifinale), Sinner consolida infatti il primo posto nella classifica mondiale. L'azzurro è così sicuro di restare in vetta almeno per un altro mese e di superare, dunque, le 13 settimane da numero 1 di un campione come Boris Becker. Novak Djokovic, numero 2 Atp, ha saltato Cincinnati da lui vinto nel 2023 e perde così i 1.000 punti dell'anno scorso. Il serbo ora si trova a più di 2.300 punti da Sinner. 'Djoko' è seguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz e dal tedesco Alexander Zverev. Finalista in Ohio, l'americano Frances Tiafoe, 26 anni, torna nella Top 20, conquistando sette posti. Il 21enne suo connazionale Ben Shelto ottiene la migliore posizione della sua carriera in 13esima posizione (+1) così come festeggia il proprio best ranking l'italiano Mattia Bellucci (102, +11), finalista al Challenger di Cary.

Ranking Atp, posizioni invariate nella top 10

1) Jannik Sinner (Ita) - 9760 punti (=)

2) Novak Djokovic (Srb) - 7460 punti (=)

3) Carlos Alcaraz (Spa) - 7360 punti (=)

4) Alexander Zverev (Ger) - 7035 punti (=)

5) Daniil Medvedev (Rus) - 6275 punti (=)

6) Andrey Rublev (Rus) - 4805 punti (=)

7) Hubert Hurkacz (Pol) - 4055 punti (=)

8) Casper Ruud (Nor) - 3855 punti (=)

9) Rigor Dimitrov (Bul) - 3655 punti (=)

10) Alex De Minaur (Aus) - 3435 punti (=)

Gli italiani nella top 100 del ranking Atp

18) Lorenzo Musetti - 2.255 punti (=)

30) Matteo Arnaldi - 1.470 punti (=)

31) Flavio Cobolli - 1.418 punti (=)

38) Luciano Darderi - 1.291 punti (-4)

44) Matteo Berrettini - 1.160 punti (-2)

58) Lorenzo Sonego - 886 punti (-2)

71) Fabio Fognini - 759 punti (+1)

92) Luca Nardi - 612 punti (-1)