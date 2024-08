Sinner, Alcaraz e Djokovic: come stanno prima degli US Open e quando possono affrontarsi

Manca ormai pochissimo all'inizio degli US Open . L'ultimo Slam della stagione prenderà il via sul cemento di New York il 26 agosto e si chiuderà con la finale maschile in programma l'8 settembre. È stato sorteggiato il tabellone principale che sarà guidato dal numero uno al mondo Jannik Sinner , che nel Major newyorkese non è mai andato oltre i quarti di finale raggiunti nel 2022. La sua avventura inizierà contro lo statunitense Mackenzie McDonald , avversario che ha già battuto in occasione della finale dell'Atp 500 di Washington nel 2021. Il suo possibile cammino potrebbe vederlo poi impegnato al secondo turno contro Alex Michelsen o un qualificato e al terzo turno contro Stan Wawrinka , Cristopher O'Connell o Nicolas Jarry . Potenziale ottavo di finale con Tommy Paul , Arthur Fils o Lorenzo Sonego mentre l'avversario dei quarti potrebbe essere Daniil Medvedev o Stefanos Tsitsipas . Possibile incrocio con Carlos Alcaraz in semifinale, mentre l'azzurro potrebbe incontrare Novak Djokovic solamente in finale . Saranno proprio il serbo e lo spagnolo i principali contendenti dell'altoatesino al successo finale.

US Open, il possibile cammino dei big

Quello che arriva a New York è un Jannik Sinner scosso ma sollevato dopo l'assoluzione per il caso doping. L'International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha stabilito che il numero uno al mondo è innocente e che non ha nessuna colpa per la positività dello scorso aprile in occasione dei test effettuati durante il torneo di Indian Wells. L'azzurro, come da lui stesso sottolineato, vuole mettersi questo brutto periodo alle spalle e proverà a farlo proprio nell'ultimo Slam della stagione. I risultati di campo parlano chiaro: Jannik ha vinto il Masters 1000 di Cincinnati e sembra aver ritrovato la condizione e la fiducia adatta per arrivare in fondo a New York. A concorrere con lui per il titolo ci saranno Djokovic e Alcaraz. Il serbo è forse il giocatore più in fiducia dei tre dopo la medaglia d'oro conquistata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, mentre lo spagnolo è reduce non solo da quella sconfitta in finale al Roland Garros ma anche dall'eliminazione al secondo turno di Cincinnati. Il cammino, sia per Djokovic che per Alcaraz, inizierà contro un qualificato. Il 24 volte campione Slam potrebbe poi incrociare sulla propria strada Jan-Lennard Struff al secondo turno, Alexei Popyrin al terzo turno, Ben Shelton agli ottavi di finale, Andrey Rublev e Alexander Zverev rispettivamente nei quarti e in semifinale prima della possibile finale con Sinner. Il percorso di Alcaraz proseguirà invece al secondo turno con la potenziale sfida contro Botic Van de Zandschulp, poi Jack Draper e Sebastian Korda per arrivare ai quarti di finale con Hubert Hurkacz e alla semifinale con Sinner.