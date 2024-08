Sonego-Michelsen, Winston Salem: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dominando la semifinale con David Goffin , vinta con il punteggio di 6-3 6-2, Lorenzo Sonego ha conquistato l'accesso alla finale del torneo Atp 250 di Winston Salem , ultimo evento di preparazione agli US Open . Il tennista torinese, unico azzurro iscritto in tabellone insieme a Luciano Darderi , ha raggiunto l'ultimo atto di un torneo del circuito maggiore per la prima volta dal 2022, dal titolo vinto a Metz nella finale contro Alexander Bublik . A dividerlo dal quarto titolo Atp della sua carriera ci sarà a Winston Salem il beniamino di casa Alex Michelsen , che in semifinale ha beneficiato del ritiro di Pablo Carreno Busta sul risultato di 7-5 2-1.

Sonego-Michelsen, quando si gioca il match

Il match tra Sonego e Michelsen, valevole per la finale dell'Atp 250 di Winston Salem, è in programma sabato 24 agosto sullo "Stadium" non prima delle ore 23:00.

Sonego-Michelsen, i precedenti

Tra Sonego e Michelsen non ci sono precedenti: quella che deciderà il titolo nel torneo di Winston Salem sarà la prima sfida tra i due giocatori.

Sonego-Michelsen, dove vederla in tv

La sfida tra Sonego e Michelsen a Winston Salem sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 250 Winston Salem, il montepremi

PRIMO TURNO – € 3.770 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 6.198 (13 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 10.548 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 18.464 (50 punti)

SEMIFINALE – € 31.972 (100 punti)

FINALE – € 55.675 (165 punti)

VINCITORE – € 97.023 (250 punti)