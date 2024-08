Bufera doping, Sinner e tornei: il tweet di fuoco di Andy Murray

Non si placano i commenti nei confronti di Jannik Sinner dopo il caso doping che ha colpito il numero uno al mondo. Il tennista azzurro era risultato positivo al Clostebol lo scorso marzo in occasione del torneo di Indian Wells venendo poi dichiarato innocente dalla sentenza dell'ITIA, l'International Tennis Integrity Agency, al termine di un processo durato cinque mesi. Una decisione che non è stata ben accolta da colleghi e appassionati che hanno accusato gli organi competenti di aver usato un trattamento di favore nei confronti dell'altoatesino. "Non ho fatto nulla di sbagliato - ha detto Sinner durante la conferenza stampa agli US Open, aggiungendo anche - capisco la frustrazione di chi è stato squalificato, ma il mio caso è diverso".