Sonego torna a vincere: trionfo all'Atp Winston-Salem

Dopo quasi due anni dall'ultima volta , Lorenzo Sonego torna a vincere nel circuito maggiore . Il tennista torinese ha trionfato nell' ATP 250 di Winston Salem , chiudendo il suo cammino con la vittoria in finale contro l'americano Alex Michelsen, battuto per 6-0, 6-3 in poco più di un'ora di gioco.

Sonego torna a vincere dopo due anni

Sonego spezza un digiuno durato 699 giorni, conquistando il quarto titolo in carriera. L'ultimo trionfo risaliva al settembre 2022, nel Moselle Open, ancora su cemento, di Metz. "Non ho parole - le prime parole del numero 58 del ranking -, è un momento incredibile. Sono orgoglioso. Congratulazioni a Michelsen per il torneo e in bocca al lupo per gli US Open. Grazie al mio team, ci divertiamo anche fuori dal campo. Sono felice di questo titolo"