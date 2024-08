Trofeo Federico Luzzi, Campionati Italiani Under 14 Maschil al Tennis Club Parioli

Quest’anno i Campionati Italiani Under 14 Maschili - Trofeo Federico Luzzi - si svolgeranno a Roma, presso il Tennis Club Parioli , dal 31 agosto al 7 settembre. I primi 2 giorni della manifestazione saranno dedicati alle qualificazioni. A partire da lunedì 2 settembre, invece, avrà inizio il torneo vero e proprio con l’ultima giornata, sabato 7 settembre, dedicata alla finale. Il tutto ospitato nella splendida cornice verde del Tennis Club Parioli di Roma, uno dei Circoli Storici della Capitale da sempre annoverato per la sua tradizione tennistica.

“È un onore e una gioia ospitare presso il Tennis Club Parioli il Campionato Italiano U14, un appuntamento importante per il futuro del tennis nazionale, e siamo particolarmente lieti che la FITP abbia scelto quest’anno il nostro Club quale sede per questo evento che vedrà esibirsi 128 giovanissimi atleti” afferma Paolo Cerasi, Presidente del Tennis Club Parioli, che aggiunge “Per cui ringrazio tutti i seguenti sponsor che hanno permesso lo svolgimento di questa importante e prestigiosa manifestazione: Cosaporto - food partner Sabotino, Wieland Provides, Tiber, Albani Hotels, Mamma Angelina, Arti Grafiche Filippucci, Giki e Si. Al. Medical Services”, ed infine conclude “Auguro un sincero in bocca al lupo a tutti i partecipanti invitando Soci ed Amici ad essere presenti nell'ammirare e tifare i campioni del domani”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa assegnazione perché il Tennis Club Parioli, oltre ad essere considerato il tempio del tennis italiano, ha sempre avuto come missione il supporto alla crescita dei giovani tennisti dalla Scuola Tennis al settore agonistico, al tennis professionistico” aggiunge Stefano Centi Colella, Direttore Sportivo del Tennis Club Parioli.

“Rivolgo i migliori auguri per il successo della manifestazione e ringrazio a nome di tutta la FITP gli amici organizzatori – in particolare Paolo Cerasi, presidente del Tennis Club Parioli – e tutto lo staff coinvolto nel torneo per la competenza e l’entusiasmo profusi nella realizzazione di questo torneo. Un impegno che conferma la grande attenzione del club verso l'attività giovanile, elemento strategico di crescita globale dell’intero movimento” conclude Angelo Binaghi, Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel.

La manifestazione è intitolata a Federico Luzzi, giovane promessa del tennis italiano che ha difeso i colori del Circolo nel Campionato di Serie A, purtroppo stroncato a soli 28 anni da una leucemia fulminante, ed è per questo che AIL - Associazione italiana contro le leucemie- linfomi e mieloma - è tra i promotori e sostenitori di questa manifestazione. La sezione AIL di Roma - fondata dal professor Franco Mandelli 40 anni fa - sarà presente durante il torneo con una postazione dove saranno disponibili i suoi gadget solidali. Attraverso piccole o grandi donazioni si potranno sostenere i progetti di ricerca e assistenza ai malati di tumori del sangue e alle loro famiglie. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 06 897851 (centralino del TC Parioli) o 06 89785227 (Direzione Torneo) oppure scrivere una mail a info@tcparioli.it o segreteriasportiva@tcparioli.it.