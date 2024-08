Non solo in campo, anche il look italiano domina agli Us Open. Ci sono 70 tennisti di quasi 30 paesi che vestono italiano, precisamente Lotto Sport Italia, tra le principali aziende dello sport italiano, si presenta agli US Open 2024, l’emozionante epilogo dei quattro tornei del Grand Slam, partito lunedì 26 agosto e in programma fino al 9 settembre. "Archiviate le fatiche olimpiche della Ville Lumière, New York torna a essere il cuore pulsante del tennis internazionale, con il parco di Flushing Meadows trasformato in un'arena vibrante dove si intrecciano storia, innovazione e competitività - comunica con orgoglio l'azienda - Per Lotto Sport Italia essere parte di questa avventura è da sempre motivo di grande orgoglio: sostenere i propri campioni durante l’Open degli Stati Uniti – e lungo tutto il loro cammino degli Slam - significa essere parte della loro storia, oltre che rafforzare il legame profondo con uno sport, il tennis, che è parte integrante del suo DNA. Per questo, il marchio sostiene i suoi tennisti fornendo loro calzature e outfit studiati per assicurare il massimo supporto e alte prestazioni, che uniscono design all'avanguardia e tecnologie innovative, frutto di un costante lavoro di ricerca e sviluppo".