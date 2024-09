Sinner, i prossimi impegni di Jannik, Berrettini e degli altri italiani: Coppa Davis e non solo

Jannik Sinner è in piena corsa per il titolo agli US Open . La conquista del suo secondo trionfo Slam passerà dalla sfida di questa notte nei quarti di finale con Daniil Medvedev , ma con l'eliminazione di Novak Djokovic , Carlos Alcaraz e Alexander Zverev , il numero uno al mondo è ancor di più il principale favorito alla vittoria finale a New York. Una volta archiviato l'ultimo Slam della stagione, che terminerà con la finale maschile in programma domenica 8 settembre, Sinner e compagni inizieranno a concentrarsi sulla fase a gironi della Coppa Davis , prima di volare in Asia dove sono in calendario gli Atp 500 di Pechino e Tokyo e il Masters 1000 di Shanghai .

I prossimi impegni di Sinner e degli altri italiani

La settimana successiva a quella degli US Open sarà dedicata alla fase a gironi di Coppa Davis, con le sfide dell'Italia che andranno in scena dall'11 al 15 settembre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Gli azzurri hanno l'obiettivo di approdare alla fase finale di Malaga che si disputerà invece nel mese di novembre. In questa fase a gironi l'Italia affronterà Belgio, Brasile e Paesi Bassi e il capitano Filippo Volandri ha scelto di contare su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dal 18 al 24 settembre sarà di scena il primo torneo dello swing asiatico con l'Atp 250 di Chengdu, che vedrà al via Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, e quello di Hangzhou, dove sono invece iscritti al momento Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Nessuna italiano parteciperà alla Laver Cup, dal 20 al 22 settembre, in programma quest'anno a Berlino. In occasione dell'Atp 500 di Pechino (26 settembre-2 ottobre) tornerà in campo Jannik Sinner, che guiderà da campione in carica l'entry list nella quale sono presenti anche Musetti, Cobolli e Sonego. Nella stessa settimana a Tokyo saranno invece di scena Arnaldi e Darderi con Berrettini che ha buone possibilità di entrare in main draw. Il tour in Asia si chiuderà infine con il Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 2 al 13 ottobre, che vedrà al via anche Sinner, Djokovic e tutti gli altri top 10.