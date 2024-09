Sinner-Fritz diretta finale Us Open: segui la sfida LIVE

Aggiorna

NEW YORK - L'Italia del tennis è pronta a vivere una serata speciale grazie a Sinner: per la prima volta un tennista azzurro è in finale agli Us Open (nel femminile soltanto Pennetta nel 2015 contro Vinci). Jannik sfida lo statunitense Taylor Fritz, beniamino di casa. Per Sinner è la seconda finale Slam in carriera dopo quella degli Australian Open vinta a gennaio scorso. Segui in diretta il match e tutto il pre-partita.

18:47 L'arma in più di Sinner contro Fritz e le insidie L'analisi di un match che promette spettacolo: dai punti forza di Jannik alle insidie da evitare. LEGGI TUTTO 18:35 I 5 titoli di Sinner nel 2024 Sin qui Sinner, numero uno al mondo, ha vinto da inizio 2024 cinque titoli: Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati. L'ultimo Slam della stagione, gli Us Open, potrebbe essere la ciliegina sulla torta.

18:21 I precedenti tra Sinner e Fritz Stasera si consuma il terzo capitolo della rivalità con Fritz, attualmente in equilibrio con una vittoria a testa nei precedenti di Indian Wells. L’ultimo, risalente alla scorsa stagione, ha visto trionfare Sinner in tre set. L’altoatesino è favorito, ma non può sottovalutare e concedersi passaggi a vuoto con un avversario che ha già eliminato Zverev e dominato Berrettini. Anche se nella semifinale, vinta al quinto contro Tiafoe, ha avuto qualche incertezza. Al via da numero 12 del mondo, domani tornerà in Top 10 a prescindere dal risultato: numero 6 in caso di successo, numero 7 se dovesse perdere. 18:10 +++ Sinner, polso ok dopo l'ultimo allenamento +++ Il polso sinistro di Sinner sta bene, anche dall'ultimo allenamento (finito poco fa) sono arrivate ottime risposte. Jannik arriva al top contro Fritz.

18:02 Sinner e il segnale che è arrivato contro Draper Il successo in tre set di Sinner sull’amico Jack Draper (7-5 7-6 6-2) ha confermato la tendenza dell’azzurro a fare la differenza nei momenti chiave. Da inizio Us Open, se non addirittura dall’esordio a Cincinnati, l'impressione è che l'azzurro possa ancora alzare di molto l'asticella. 17:50 Fritz, storico traguardo contro Sinner Taylor Fritz è il primo americano a raggiungere una finale Slam dal 2009, con l’arduo compito di ribaltare i pronostici e restituire al pubblico a stelle e strisce un titolo che manca a Flushing Meadows dal 2003, quando fu Andy Roddick a trionfare. 17:40 Sinner per il secondo Slam e il primo Us Open Jannik Sinner è pronto a inseguire il primo Us Open per l’Italia maschile, sperando di eguagliare l’impresa di Flavia Pennetta nella storica finale tricolore con Vinci del 2015. 17:27 Sinner, allenamento finito. Entra Fritz Dopo gli ultimi minuti in cui Jannik si è concentrato sul servizio, l'allenamento è finito. Sinner ha lasciato il campo e si è dato il cambio con Fritz, che inizia adesso ad allenarsi. 17:15 +++ Sinner in campo per l'allenamento: focus sul servizio +++ Sinner in questi minuti è in campo per l'allenamento. Seduta di lavoro davanti a pochissimi spettatori: i cancelli sono ancora chiusi, presenti solo membri dello staff e gli addetti ai lavori. Jannik si sta concentrando molto sul servizio, il fondamentale che questa sera potrebbe fare la differenza contro Fritz. 17:10 Dove vedere Sinner-Fritz Il match Sinner-Fritz sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV. LEGGI TUTTO 17:00 A che ora gioca Sinner Sale l'attesa per la finalissima degli Us Open tra Sinner e Fritz. Il match dell'Arthur Ashe con più di 20 mila persone prenderà il via alle 20 ore italiane. New York (Stati Uniti)

