Sinner, frecciata di Binaghi dopo il trionfo: "Non ho visto Kyrgios, dove era?"

Angelo Binaghi punge Nick Kyrgios . Il presidente della Fitp, al termine della finale degli Us Open vinta da Sinner contro Fritz, ha esaltato la vittoria del numero uno al mondo: “Sono veramente contento, ancora più che per la vittoria degli Australian Open, oggi Sinner li ha messi tutti in fila".

Binaghi si è poi tolto un sassolino dalle scarpe, lanciando un messaggio a Kyrgios, che nei giorni scorsi aveva prima criticato Sinner per la quetsione doping e poi era stato protagonista di un commento poco edificante nei confronti della fidanzata Anna Kalinskaya, con la quale aveva avuto una relazione: "Non ho visto Kyrgios, dove è andato. Sarà scappato. Credo che Sinner in campo abbia dato una lezione a tutti”. Poi continua: “Siamo entrati in nuova era. Vi ricordate la Svezia di Borg e la Spagna di Nadal? I numeri dicono che questa sarà l’era dell’Italia. Ci dobbiamo armare di biglietti e goderci questa era che sta arrivando di grandi soddisfazioni”.