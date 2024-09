Challenger Genova, Passaro trionfa nella finale con Munar

Francesco Passaro è il campione della XX edizione dell’Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina, il torneo Challenger 125 con montepremi da 148.000 euro andato in scena sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso, Genova. Il tennista perugino, numero 126 del ranking Atp, ha sconfitto nella finalissima il numero 74 del mondo Jaume Munar con il punteggio di 7-5 6-3. Si tratta del terzo titolo Challenger della carriera per l'azzurro, che nei sedicesimi di finale aveva battuto 6-7(5) 7-6(10) 6-2 Federico Arnaboldi, negli ottavi Gonzalo Bueno 6-3 6-2, nei quarti Thiago Monteiro 4-6 6-3 7-6(5) e in semifinale Ignacio Buse per 2-6 6-3 6-4.