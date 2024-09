Cobolli pronto per la Davis. Poi quella frase sulla Roma che esalta i tifosi...

"Le persone non sanno quasi niente di noi. Sono sempre stato un ragazzo molto introverso per delle cose e molto estroverso per delle altre. Su un campo da tennis mi sento estroverso mentre nella mia vita privata mi piace molto stare da solo. Non richiedo tante persone intorno a me, mi bastano poche persone ma buone". Così Flavio Cobolli parla a cuore aperto in un'intervista rilasciata per il canale ufficiale della Federtennis. Il giovane campione romano è nella squadra di Davis che da mercoledì comincerà il suo cammino con l'obiettivo di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. Lui a Malaga non c'era. Ora sì e la voglia è quella di restare a lungo in questa squadra. "Sono nato per giocare questa competizione. Mi addormentavo ascoltando le partite dei ragazzi della Davis in tv e ora che sono qui ho coronato un sogno. Voglio essere un esempio per le giovani generazioni. Io sono nato con metà maglia azzurra e metà maglia giallorossa", ha concluso sorridendo e ribadendo (se ancora ce ne fosse bisogno) la sua passione per la Roma.