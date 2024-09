Panatta: "Io invidioso di Sinner? Forse qualcun altro...". C'entra Pietrangeli?

Panatta sulla Coppa Davis

Panatta ha poi commentato la finale degli Us Open, vinta da Sinner su Fritz: "Sinner è più forte di dritto, di rovescio, di back, di volee a rete, di forza fisica… Alla fine è logico che abbia vinto lui, no? Solo nel servizio forse sono stati pari. Fritz è un ottimo giocatore ma è di seconda fascia, ma ndo va. Nessuno può resistere a Jannik, forse solo Alcaraz. La finale sembrava una scena comica con Fritz che provava a tirare forte da dietro senza sapere forse che Sinner è il migliore al mondo in quella cosa lì. Non aveva alternative, non aveva speranze. Però una cosa la voglio dire: voglio firmare una petizione per abolire la volèe a schiaffo, o schiaffo al volo. Una cosa inguardabile". Chiusura sulla Coppa Davis: "L’Olanda non è malaccio, eh. Mi piace come gioca Griekspoor che ha la sfortuna di beccare nei tornei sempre Sinner e andare subito a casa. Però occhio all’Olanda".