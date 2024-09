Italia-Brasile, Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Inizia contro il Brasile la difesa del titolo conquistato lo scorso novembre a Malaga per l'Italia. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri , che dovranno fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti faranno il loro esordio nella fase a gironi di Coppa Davis a partire dalle ore 15:00 contro i sudamericani sul cemento indoor dell' Unipol Arena di Bologna . A comporre il quintetto della nazionale sono stati convoncati: Matteo Berrettini , Matteo Arnaldi , Flavio Cobolli , Andrea Vavassori e Simone Bolelli . Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificano alle fasi finali, in programma dal 19 al 24 novembre al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga, con un tabellone a otto ad eliminazione diretta.

Italia-Brasile, quando si gioca il match

Il match tra Italia e Brasile, valevole per la prima giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2024, è in programma mercoledì 11 settembre all'Unipol Arena di Bologna con orario di inizio a partire dalle ore 15:00.

Italia-Brasile, i precedenti

Sarà il quinto incrocio di sempre tra Italia e Brasile, con il conto dei confronti diretti in perfetta parità. Gli azzurri hanno vinto le sfide andate in scena al secondo turno del 1965 per 3-2 e l'ultima sfida che risale al primo turno del 1993 per 4-1, mentre ai sudamericani sono andati la semifinale del 1967 vinta per 3-1 e i quarti di finale del 1992 per 3-1.

Italia-Brasile, dove vederla in tv

Le partite dell'Italia in Coppa Davis saranno visibili sia su Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) che in chiaro sulla Rai, che trasmetterà la sfida contro il Brasile su Rai 2 fino alle 19:40, per poi passare su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Tutti i match sono disponibili anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e RaiPlay.