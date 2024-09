L’Italia alle Finals di Davis se…: tutte le combinazioni in classifica

L'Italia è pronta a tornare in campo nella fase a gironi di Coppa Davis . Sul cemento indoor dell'Unipol Arena di Bologna, la nazionale capitanata da Filippo Volandri andrà a caccia contro il Belgio di un altro trionfo, dopo aver battuto per 2-1 il Brasile all'esordio. Nella loro partita di apertura, i belgi hanno recuperato la sconfitta iniziale di Raphael Collignon contro Botic Van de Zandschulp per ribaltare tutto e vincere alla fine la sfida contro l'Olanda grazie ai successi di Zizou Bergs e del doppio composto da Gille/Vilegen . Sarà il decimo incrocio nella storia della competizione tra Italia e Belgio: le due nazionali si sono incontrate sette volte tra gli anni '50 e '60, ma da allora hanno disputato solo due incontri, con il Belgio che ha vinto in entrambe le occasioni. Il confronto più recente risale alla semifinale del 2017, che il team dell'attuale capitano Steve Darcis ha vinto prima di piazzarsi al secondo posto in quell'edizione della Coppa Davis. In caso di successo, l'Italia potrebbe già essere certa della qualificazione a Malaga.

Italia qualificata alle Final Eight: le combinazioni

In virtù della vittoria dell'Olanda per 2-1 sul Brasile, che ha complicato le speranze di qualificazione dei sudamericani, l'Italia avrà nella sfida contro il Belgio il primo match point per qualificarsi alle fasi finali di Malaga, che si disputeranno a novembre. Gli azzurri campioni in carica dovranno battere per 3-0 i belgi per essere certi della qualificazione matematica, mentre in caso di vittoria per 2-1 o di sconfitta sarebbe tutto rimandato agli ultimi due incontri del girone: Italia-Olanda e Belgio-Brasile.