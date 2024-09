Coppa Davis, Bertolucci non ci sta: "Competizione falsata"

In attesa che l'Italia campione in carica scenda in campo oggi all'Unipol Arena di Bologna contro il Belgio nella seconda giornata dal Gruppo A della fase a gironi di Coppa Davis , si accende la polemica dopo la vittoria dell'Olanda sul Brasile (battuto anche dagli azzurri all'esordio nonostante la sconfitta di Bolelli e Vavassori in doppio grazie ai successi di Berrettini e Arnaldi contro Fonseca e Monteiro).

Coppa Davis, Bertolucci all'attacco sui social

A far discutere è il fatto che i sudamericani sono scesi in campo poche ore dopo la partita persa contro l'Italia (orfana di Sinner e Musetti), a differenza dell'Olanda che aveva debuttato (perdendo contro il Belgio) il giorno prima. Una 'disparità di trattamento' che ieri (giovedì 12 settembre) era stata sottolineata sui social da Paolo Bertolucci: "Il Brasile che ha terminato il match oltre la mezzanotte (follia iniziare le partite alle 15) scenderà in campo oggi contro il Belgio che ieri ha riposato. Complimenti", aveva scritto ieri (12 settembre) su 'X' l'ex campione azzurro che oggi, il giorno dopo l'incontro, ha rincarato la dose: "Come previsto il Brasile ha pagato lo sforzo del giorno precedente e le poche ore di recupero. Così la competizione viene falsata".

La situazione nel Gruppo A dopo il ko del Brasile

Alle Finals di Malaga si qualificano le prime due di ogni girone ed è dunque pesante la battuta d'arresto del Brasile, che resta a zero punti mentre l'Olanda aggancia a quota uno il Belgio e l'Italia (sua prossima avversaria) che sempre oggi (venerdì 13 settembre) si affronteranno in una sfida che metterà in palio la vetta momentanea del raggruppamento.