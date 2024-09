Italia-Olanda, Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il successo all'esordio per 2-1 contro il Brasile, l'Italia ha mancato l'appuntamento con la qualificazione aritmetica alla fase finale di Coppa Davis riuscendo a battere il Belgio solamente al doppio decisivo. La squadra capitanata da Filippo Volandri avrebbe infatti dovuti imporsi per 3-0 per essere certa già alla seconda giornata di volare a Malaga per le Final Eight. Alla vittoria di Matteo Berrettini su Alexander Blockx ha però seguito la sconfitta di Flavio Cobolli, battuto al terzo set Zizou Bergs, prima del trionfo nel doppio decisivo di Bolelli/Vavassori su Gille/Vliegen. Verdetto rimandato dunque all'ultima giornata con l'Olanda: agli azzurri serve una vittoria con qualsiasi risultato per passare il turno a meno che il Brasile non batta il Belgio: in quel caso la qualificazione potrebbe arrivare già sabato.