Coppa Davis, Italia-Olanda diretta: Sinner tifoso a Bologna LIVE

BOLOGNA - Il Brasile batte il Belgio. Ecco l’Italia aritmicamente qualificata per le Final dell’8 novembre a Malaga. Oggi la sfida contro l’Olanda è valida per decretare la prima e la seconda del Gruppo A. E gli azzurri avranno anche un tifoso in più: in panchina c'è Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è arrivato ieri e oggi sosterrà i compagni come fece Berrettini lo scorso anno. Segui la sfida in diretta .

14:30

Finals Coppa Davis, l'Italia avrà Sinner

L'Italia è la sesta nazione certa della qualificazione alle Finals dopo USA, Germania, Spagna, Australia e Canada. Per l'occasione ci sarà anche Jannik Sinner, che in accordo con la Federazione e con il team della nazionale tornerà a vestire la maglia azzurra proprio in occasione delle final eight.

14:15

Coppa Davis, Italia già qualificata per le Finals

Dopo aver superato per 2-1 il Brasile alla prima giornata e poi il Belgio con lo stesso risultato, gli azzurri di capitan Filippo Volandri sono certi del passaggio del turno, a prescindere da cosa accadrà oggi nell'ultima sfida contr l'Olanda. A regalare la matematica qualificazione ai campioni in carica è stata la vittoria del Brasile sul Belgio

14:00

Italia alle Finals: quando si giocheranno

L'Italia è ufficialmente qualificata alle final eight di Coppa Davis, che si disputeranno a Malaga a novembre. Ecco il programma completo con tutte le date. LEGGI TUTTO

13:50

Coppa Davis, Sinner tifa per l'Italia a Bologna

Il numero uno al mondo vestirà i panni del tifoso speciale in occasione dell'ultima sfida della squadra di Filippo Volandri contro l'Olanda, che sarà comunque ininfluente per le sorti del Gruppo A. L'altoatesino è arrivato nel capoluogo emiliano sabato pomeriggio dopo aver trascorso qualche giorno nella sua Sesto Pusteria al rientro da New York. LEGGI TUTTO

13:45

Sinner, Berrettini e l'Italia con un trofeo speciale

La nazionale di tennis, già qualificata per le Final Eight a Malaga, si è fatta fotografare con il trofeo della Supercoppa di basket che si giocherà all'Unipol Domus di Bologna il 21 e 22 settembre.