Berrettini vince in Davis e resta immobile: la dedica è a Sinner?

BOLOGNA - È sempre più squadra questa Italia che avanza alle Finals di Coppa Davis. Con Sinner in panchina a tifare per gli Azzurri è arrivato il successo di Berrettini nel primo match dell'incontro con l'Olanda, valevole per vincere il girone e guadagnarsi un calendario migliore in vista di Malaga. E il romano, al momento del successo su van de Zandschulp lo ha dimostrato con una dedica al numero 1.