Federico Cinà, chi è la baby stella del tennis azzurro sulla scia di Sinner

ROMA - Buzau, Romania, 15 settembre 2024. Una data e un luogo che Federico Cinà ricorderà per sempre, perché lì è giunto il primo tassello della sua carriera. Il giovanissimo siciliano, figlio di Francesco Cinà (storico coach di Roberta Vinci), ha compiuto a marzo 17 anni ed è una delle future promesse del tennis italiano. Il primo titolo da professionista (ITF) conquistato a Buzau in Romania è giunto anche grazie a un paio di vittorie in rimonta e al fotofinish: al secondo turno contro il connazionale Ortenzi 2-6 7-6 7-6 e in semifinale con il romeno Tomescu 4-6 6-2 7-5. Nell’ultimo atto, invece, Cinà ha dominato il romeno Chirita 6-4 6-0.

Chissà che non siano state importanti, nei momenti decisivi, le esperienze maturate questa estate nei Challenger italiani, quando il siciliano ha avuto l’onore di sfidare Luciano Darderi (a Perugia) e Marco Cecchinato (a Milano). Cinà, già nº 4 al mondo Under 18, avrà la possibilità di crescere senza eccessive pressioni, potendo sfruttare (nell’ombra) la scia di Sinner, Musetti, Berrettini e compagni. Una fortuna non da poco.