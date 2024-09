Sorteggio Italia Coppa Davis: contro chi giocheranno Sinner e Berrettini nei quarti

Con Jannik Sinner tifoso speciale in panchina, l'Italia ha chiuso con una vittoria la fase a gironi di Coppa Davis, andata in scena sul cemento indoor dell'Unipol Arena di Bologna. Ad inaugurare la sfida con l'Olanda, è stato il trionfo ottenuto da Matteo Berrettini su Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. È arrivato poi il successo di Flavio Cobolli, il suo primo in maglia azzurra, contro Tallon Griekspoor per 7-6(4) 4-6 6-3 che ha certificato il primo posto nel Gruppo A prima della sconfitta indolore rimediata nel doppio da Andrea Vavassori e Simone Bolelli con lo score di 7-6(6) 7-5 per mano della coppia Koolhof/Van de Zandschulp. Grazie a questi risultati la squadra capitanata da Filippo Volandri, campione in carica, affronterà la seconda classificata del Gruppo B o del Gruppo D nei quarti di finale delle Final Eight di Malaga.