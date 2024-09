Coppa Davis, a Malaga con Sinner e Musetti: chi resta fuori? Il bel dilemma di Volandri

L' Italia ha passato la fase a gironi di Coppa Davis a Bologna piazzandosi al primo posto del Gruppo A. Guidata dalle vittoria in singolare di Matteo Berrettini , che ha vinto tutti e tre gli incontri in cui è stato schierato, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli , la squadra capitanata da Filippo Volandri è riuscita a guadagnarsi un posto nelle Final Eight di Malaga nonostante le assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti , che in acccordo con la Federazione e con i rispettivi team hanno deciso di saltare l'appuntamento dell'Unipol Arena in vista della trasferta sul cemento asiatico. In attesa del sorteggio , in programma giovedì 19 settembre, del tabellone delle fasi finali che andranno invece in scena sul cemento indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena dal 19 al 24 novembre, è già iniziato il toto-convocati per conoscere il nome dei giocatori che comporranno il quintetto azzurro a Malaga.

Da Sinner a Berrettini, le possibili scelte di Volandri

Il percorso dell'Italia verso la difesa dell'insalatiera d'argento conquistata lo scorso novembre inizierà contro l'Argentina o l'Australia in quello che sarebbe, nel secondo caso, il remake della finale del 2023. Nella passata edizione delle fasi finali della Coppa Davis, Filippo Volandri decise di convocare Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Scelte obbligate per l'infortunio di Berrettini, che quest'anno è in lizza per un posto nel quintetto. Tolto Sinner, che sicuramente sarà a Malaga, difficilmente il capitano della nazionale rinuncerà a Musetti e allo stesso Berrettini, che a Bologna ha conquistato tre vittorie su tre partite giocate. Per gli altri due nomi non è da escludere la convocazione di Lorenzo Sonego, giocatore con il quale il numero uno al mondo gioca abitualmente il doppio. L'altoatesino dovrebbe infatti essere schierato non solo in singolare, ma, come successo lo scorso anno, anche in caso di risultato in parità sull'1-1. A farne le spese potrebbe essere uno tra Andrea Vavassori e Simone Bolelli, mentre resta da valutare la posizione di Arnaldi.