Sinner e il consiglio decisivo a Berrettini in Davis: il retroscena di Vavassori

C'è anche Andrea Vavassori tra gli artefici della qualificazione dell'Italia alle Final Eight di Coppa Davis. In coppia con Simone Bolelli il tennista piemontese si è reso protagonista di tre ottime prove in doppio sul cemento indoor dell'Unipol Arena di Bologna riuscendo a vincere la sfida contro i belgi Gille/Vliegen e uscendo sconfitto dagli incontri con i brasiliani Melo/Matos e gli olandesi Koolhof/Van de Zandschulp. Per tutti diventato ormai Wave, Vavassori si è raccontato in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport dove ha svelato un interessante retroscena sulla presenza nella panchina azzurra di Sinner, che ha dispensato consigli importanti per tutti i compagni.