Djokovic show: spogliarello in campo e pazza festa in un locale notturno

Ha regalato spettacolo il match di esibizione andato in scena alla Sofia Arena tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov . Tutto esaurito sugli spalti per la partita organizzata dalla fondazione benefica del tennista bulgaro che è terminata con il punteggio di 6-4 2-6 10-6 in favore del padrone di casa. A prendersi la scena è stato Nole, protagonista dentro e fuori dal campo: il 24 volte campione Slam si è divertito a far giocare un raccattapalle e ha anche cantato una canzone alla fine del match con tanto di spogliarello annesso.

Djokovic show in Bulgaria

Dopo l'avventura in Coppa Davis con la sua Serbia e dopo aver annunciato che le Nitto Atp Finals di Torino non sono al momento un suo obiettivo, Djokovic si è concesso qualche giorno di svago a Sofia, in Bulgaria, dove ha disputato un match di esibizione a scopo benefico insieme all'amico Dimitrov. Il trentasettenne di Belgrado ha dato spettacolo in campo e poi si è anche esibito in un locale notturno con una performance canora e ha suonato una batteria a ritmo di musica, scatenando le reazioni dei presenti e di tutti gli appassionati sui social.