Coppa Davis, ecco l’Argentina: i pericoli per Sinner e l’Italia

L'avventura dell'Italia alle Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 19 al 24 novembre sul cemento indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, inizierà contro l'Argentina. È questo il verdetto del sorteggio del tabellone che ha decretato l'avversaria degli azzurri campioni in carica nei quarti di finale. In caso di successo la squadra capitanata da Filippo Volandri, che non ha ancora scelto il quintetto di giocatori che volerà a Malaga, troverebbe la vincitrice della sfida tra USA e Australia, quest'ultima finalista della passata edizione proprio contro l'Italia. Sono invece Spagna-Olanda e Canada-Germania gli altri due accoppiamenti e quindi un'eventuale incrocio tra Sinner e Alcaraz sarà possibile solo in finale.