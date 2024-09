McEnroe snobba Sinner: la frase su Alcaraz spiazza tutti

BERLINO (Germania) - La sua testa ha perso i riccioli che avevano contraddistinto i suoi esordi nel tennis, ma le idee bizzarre continuano a caratterizzare il suo personaggio. John McEnroe - capitano in Laver Cup del team Mondo - ha ignorato la figura di Jannik Sinner per esaltare lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Le parole di John McEnroe

L’ex talento del tennis statunitense non ha utilizzato giri di parole per valutare i campioni di oggi, il suo parere - indubbiamente pesante - ha premiato la figura dello spagnolo Carlos Alcaraz a discapito dell’italiano Jannik Sinner. “Carlos Alcaraz è il miglior prodotto nel tennis degli ultimi 10 anni”. Il giudizio di John McEnroe farà sicuramente discutere, di certo non avrà fatto piacere ai tifosi italiani che vedono il tennista altoatesino come idolo nazionale.