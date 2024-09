Borg sceglie il suo erede: Sinner o Alcaraz? "No, un nome ce l’avrei..."

BERLINO (Germania) - Bjorn Borg va a caccia di eredi, e in occasione della Laver Cup parla con la stampa regalando le sue impressioni sul tennis attuale: per lo svedese sarà la sua ultima esperienza da capitano del Team Europa, il prossimo anno lascerà il testimone al francese Yannick Noah. “Sono molto fiducioso per questa edizione - sottolinea Borg - abbiamo buone possibilità, penso che sia giunto il momento che il Team Europa vinca a Berlino : dopo la delusione le sconfitte di Londra 2022 e Vancouver 2023 è arrivato il momento di tornare a vincere”.

Bjorn Borg ha scelto il proprio erede

“Un mio erede? Un nome ce l’avrei - ha affermato Borg - io sono cresciuto sulla terra battuta così come lui, vi dico che il tennista che più mi somiglia è Rafa Nadal. Vederlo giocare è fantastico, incredibile: sa sempre come far muovere l’avversario sul campo per andare a punto”.