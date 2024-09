Musetti diretta, Atp di Chengdu: Mannarino battuto 2-1 LIVE

ROMA - Lorenzo Musetti centra la semifinale dell'ATP 250 di Chengdu, in Cina. Lorenzo, numero 1 del seeding, gioca sul campo centrale e batte Mannarino per 2-1 (6-2-5-7,6-2). Domani la semifinale contro il russo Kachmazov. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

12:08

Le statistiche del match tra Musetti e Mannarino

Statistiche che parlano chiaro, l’azzurro ottiene il 77% (47/60) con la prima contro il 64% del francese. Tutti gli altri numeri in battuta sono equivalenti. Otto ace a sei per Musetti, che ha salvato 3 chance di break su 4, mentre Mannarino ne ha salvate 8 su 12.

11:45

Musetti in semifinale, ecco l’avversario

Domani la semifinale da favorito contro il numero 252 del mondo, il russo Kachmazov. Giovane e promettente, ma Lorenzo è di un’altra categoria e vuole la finale.

11:25

La partita di Musetti

Lorenzo è stato bravissimo nel primo e nel terzo e decisivo set. Nella parte centrale ha subito un po’ il ritorno del francese, che però è completamente crollato nei game decisivi. Grande gioia per l’azzurro che chiude con 6-2, 5-7, 6-2.

11:20

Musetti vince e vola in semifinale!

Musetti apre subito con un ace al centro: perfetto. E poco dopo arriva anche il 30-0. Errore di Mannarino che manda fuori, da fermo, il suo dritto. Sul 40-0 ancora un errore. Vince Musetti!

11:16

Musetti serve per il match! Siamo 5-2

Crollato decisamente Mannarino in questa parte centrale del terzo set. Ed è bravissimo Musetti ad approfittarne. Due palle break: la prima finisce sul nastro, che peccato. Doppio fallo e 5-2 per l’azzurro.

11:08

Bene Musetti che torna avanti 3-2

Due palle break Musetti con Mannarino al servizio. Sul 40-15 il lob va fuori di un nulla. Risposta incredibile di Lorenzo che aiutato anche dal nastro trova un angolo incredibile. Ora è l’azzurro avanti per 3-2.

11:04

Musetti-Mannarino 2-2

40-15 e altro ace di Musetti. Ottimo Lorenzo fin qui, che sta combattendo contro un ottimo Mannarino. Siamo sul 2-2.

10:55

Terzo set, ancora equilibrio

Mannarino parte subito bene e porta a casa il primo game del terzo set. Musetti con il servizio fa il quinto ace e fa tornare subito il risultato in parità:1-1.

10:46

Mannarino vince il secondo set: siamo 1-1

Servizio subito vincente per Musetti con Mannarino che sbaglia la risposta. Il 30-0 arriva su un’altra risposta sbagliata del francese (sulla seconda palla). Due bei dritti vincenti del francese: 30-30. Nel corridoio il rovescio di Lorenzo. Primo set point: non sbaglia. 7-5 Mannarino.

10:42

Mannarino di nuovo avanti

Mannarino fa tutto bene e in fretta con il servizio. Il francese è avanti di nuovo per 6-5: si è almeno assicurato il tie-break.

10:38

Perfetto Musetti! Siamo sul 5-5

Quando cambia ritmo Lorenzo sa far male. Sul 30-0 bellissimo il rovescio incrociato. Poi errore di Mannarino e servizio a zero. 5-5.

10:35

Musetti serve per rimanere nel set: siamo 4-5

Avanti con gli ace Mannarino che risponde subito e con un 40-0. Poi errore di Musetti che rimane a zero e concede il 5-4 al francese.

10:33

Musetti non molla e fa 4-4

Mannarino avanti, Musetti risponde. Siamo sul 4-4, i due in campo hanno sempre mantenuto il servizio. Ora serve l'accelerata per l'azzurro.

10:24

Musetti-Mannarino, siamo sul 3-3

Si combatte punto su punto. Sul 40-40 e 3-2 Mannarino bel dritto in diagonale che chiude il punto. Il francese non molla nulla ora. Turno di servizio faticoso per il carrarino, che si supera con un passante di rovescio perfetto! Poi punto e 3-3.

10:08

Game infinito, Musetti c'è: 2-2

Momento di difficoltà di Musetti, anche per merito dell’avversario. Con il servizio salva una palla break: ace. 40-40: vantaggio ed errore. Si lotta ancora. Altro ace per il nuovo vantaggio. Rovescio pazzesco di Mannarino che non molla. Ma Lorenzo gioca una volée perfetta a rete e chiude. Siamo sul 2-2.

9:54

È un altro Mannarino: 2-1

40-0 ed errore di Musetti, Mannarino sembra aver ingranato un'altra marcia in questo secondo set. 2-1 per lui.

9:52

Musetti c'è ed è 1-1

40-15 ed errore a rete di Mannarino. Musetti risponde subito con il servizio, proprio come era accaduto ad inizio primo set. E fa 1-1.

9:49

Mannarino vince il primo game del secondo set

Con il servizio Mannarino apre il secondo set e fa il break. Sembra aver cambiato ritmo il francese in questa prima fase.

9:44

Musetti vince il primo set per 6-2

Errore di Mannarino, poi bel punto di Musetti. Che si ripete con un lungolinea di rovescio bellissimo. Sul set point doppio fallo di Lorenzo. Accorcia Mannarino e fa 40-30. Al terzo set point errore del francese. L'azzurro si porta a casa il primo set.

9:39

Tiene il servizio Mannarino

Che punto di Mannarino per il 30-0! Due palle corte, il francese alla fine riesce con grande sforzo ad arrivare sulla palla e con il dritto trova il punto. Sguardo di approvazione anche di Lorenzo. Il francese poi chiude e accorcia 2-5. Musetti serve per il set.

9:36

Musetti pronto a chiudere il primo set

Non dà scampo Musetti che con il servizio e un dritto vincente chiude il 40-15 e si porta sul 5-1.

9:32

Musetti prende il largo: è 4-1

Lorenzo Musetti si è portato avanti per 4-1. Nell'ultimo game Mannarino ha sbagliato tanto, almeno 3 errori gratuiti. Ora l'azzurro va al servizio.

9:21

Bene Musetti, ora avanti 2-1

Tanti errori di Mannarino, ma solo perché è cresciuto il ritmo di Musetti. Ma il francese salva 3 palle break con due belle giocate: 40-40 e dopo due vantaggi ecco il giallo: l'arbitro chiama la palla mentre Lorenzo colpisce. Si lamenta, ma niente da fare. L'azzurro non si distrae e porta a casa il break!

9:11

Musetti fa male con il servizio: è 1-1

Benissimo al servizio Musetti, che fa male a Mannarino e conquista il game del pareggio: 1-1.

9:08

Mannarino vince il primo game

Mannarino al servizio, ecco il doppio fallo sul 30-30. Lorenzo prova una palla corta, ma è rete. Sul 40-40 errore dell’azzurro di rovescio e poi uno di dritto. Break per il francese.

9:02

Ci siamo, giocatori in campo per il riscaldamento

Palleggi per Musetti e Mannarino, manca poco all'inizio del match. Splende un timido sole sul campo centrale di Chengdu.

8:54

Il percorso di Musetti

Lorenzo, entrato agli ottavi nel torneo cinese, ha sconfitto in tre set (6-7, 6-4, 7-6) l'australiano Chris O'Connell (n.75 Atp). Ora Mannarino.

8:45

Semifinale per Kachmazov, ora Musetti

Kachmazov vince 6-3 6-4 contro Jarry ed è in semifinale nel torneo cinese. Tra poco va in campo Musetti contro Mannarino.

8:26

Musetti in campo dopo Jarry-Kachmazov

Lorenzo sfida Mannarino come secondo match sul campo centrale. Attesa dunque, ora si gioca Jarry-Kachmazov, con il secondo avanti di un set (6-3)-

8:13

Musetti sfida Mannarino, in palio la semifinale

Ci siamo, Lorenzo Musetti è pronto alla sfida contro Adrian Mannarino nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Chengdu, in Cina. La partita è in programma come secondo match a partire dalle ore 7. Prima in campo ci sono Nicolas Jarry contro Kachamazov.

Chengdu - Campo Centrale