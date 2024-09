Atp Tokyo, sorteggiato il tabellone: l'avversario di Berrettini e degli altri azzurri

È stato sorteggiato il tabellone principale dell’Atp 500 di Tokyo , torneo in programma dal 25 settembre all'1 ottobre sui campi in cemento dell’ Ariake Colosseum . Sono tre gli azzurri al momento presenti nel main draw della rassegna giapponese con Matteo Berrettini , Matteo Arnaldi e Luciano Darderi che sperano di essere raggiunti da Luca Nardi e Mattia Bellucci . Il primo che sarà impegnato nel turno decisivo delle qualificazioni contro Botic Van de Zandschulp , mentre il secondo attende il vincitore della sfida tra Aleksandar Vukic e Rinky Hijikata .

Atp Tokyo, gli avversari degli azzurri

Al primo turno del tabellone principale Berrettini affronterà un qualificato con possibile ottavo di finale con il numero uno del seeding e fresco finalista agli US Open, Taylor Fritz, impegnato al primo turno contro il francese Arthur Fils. Per Darderi al debutto ci sarà invece l'argentino Mariano Navone e in caso di successo sicuramente uno statunitense, il vincitore del derby tra Reilly Opelka e Ben Shelton. Sfortunato il sorteggio anche per Arnaldi, che esordirà contro il numero 5 del tabellone Tommy Paul.