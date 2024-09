Musetti-Shang, finale Atp Chengdu: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti è in finale all'Atp 250 di Chengdu. Dopo la delusione rimediata agli US Open con la sconfitta subita al terzo turno contro Brandon Nakashima, il tennista carrarino ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo per preparare lo swing asiatico e di rinunciare all'impegno di Coppa Davis a Bologna con l'Italia. Una scelta che ha pagato e che ha portato il numero 19 del mondo a guadagnarsi la possibilità di affrontare il padrone di casa Juncheng Shang per conquistare il terzo trionfo Atp della sua carriera. Sarà la terza finale stagionale per Musetti, ancora a caccia del suo primo titolo del 2024 dopo le sconfitte contro Tommy Paul al Queen's e contro Francesco Cerundolo ad Umago. Nel suo percorso verso la finale Musetti, testa di serie numero uno del tabellone, ha sconfitto nell'ordine Christopher O'Connell, Adrian Mannarino e Alibek Kachmazov.