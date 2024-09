Sinner, ecco il tabellone di Pechino: quando può sfidare Alcaraz

Jannik Sinner è pronto al ritorno in campo. Dopo aver conquistato agli US Open il secondo Slam della sua carriera, il numero uno al mondo sarà di scena nell'Atp 500 di Pechino (in programma dal 26 settembre al 2 ottobre) dove difende il titolo dello scorso anno e dove guiderà l'ordine delle teste di serie. Il tennista altoatesino, che sarà tra i protagonisti del quintetto azzurro alle Final Eight di Malaga, esordirà al primo turno contro il numero 28 del mondo Nicolas Jarry, finalista quest'anno agli Internazionali BNL d'Italia che ha già affrontato e battuto Sinner sull'erba di 's-Hertogenbosch nel 2019. Presente nel tabellone di Pechino anche Lorenzo Musetti, che se la vedrà al debutto contro un qualificato, e Carlos Alcaraz, che invece esordirà contro Giovanni Mpetshi Perricard. Gli altri azzurri al via sono Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, impegnati al primo turno rispettivamente contro Alexander Bublik e Adrian Mannarino.