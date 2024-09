Musetti diretta finale Chengdu: segui la sfida a Shang, tennis oggi LIVE

13:41

Musetti è 4-3 contro Shang

Servizio per Musetti che torna avanti. Sul 40-0 Shang trova un dritto incrociato (fortunato) che fa segnare il suo primo 15. Con la prima Lorenzo la risolve.

13:33

Musetti torna avanti: è 3-2

Tre grandi prime di Musetti che spesso risolve lo scambio così. Sul 40-40 altra palla imprendibile al servizio. Scappa il dritto all’azzurro. Sbaglia due volte Shang e Lorenzo ritorna avanti.

13:25

Musetti-Shang: 2-2

Musetti con il servizio non lascia scampo al cinese. E fa 2-1. Poi al servizio Shang: sul 30-15 per l’azzurro trova un rovescio incrociato spettacolare. E si ripete per il 40-30. Applausi per lui. Ai vantaggi va a punto in contropiede. Siamo sul 2-2.

13:17

Shang reagisce e fa subito 1-1

Qualche errore di troppo per Lorenzo che sul 40-15 del cinese manda fuori il suo dritto. Siamo sull’1-1.

13:13

Musetti-Shang, si parte: 1-0 per l'italiani

Ha iniziato benissimo Lorenzo Musetti. Concentrato, veloce, attento. Il 30-15 arriva dopo un lungo scambio, il 40-15 con un errore del cinese. Poi fuori di Lorenzo. Shang forza e non trova il campo. Musetti tiene il turno di servizio e fa 1-0.

13:05

Musetti-Shang, tutto pronto per la finale

Sul campo centrale di Chengdu è tutto pronto per l'inizio della finale del torneo Atp250. L'italiano Lorenzo Musetti affronta il cinese Juncheng Shang. I due tennisti stanno ultimando il loro riscaldamento prima dell'inizio della partita. Il sorteggio è stato vnto dal cinese Shang che ha scelto di ricevere. Musetti al servizio nel primo game del primo set

12:59

Dove vedere in tv la finale tra Musetti e Shang

La finale del torneo Atp250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Juncheng Shang verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. La visione sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go.

12:45

Musetti, terza finale del 2024

Lorenzo Musetti oggi scende in campo per conquistare il primo titolo all’anno solare. Il tennista carrarino in questa stagione ha disputato due finali perdendo al Queen’s di Londra contro Tommy Paul e a Umago contro Francisco Cerundolo.

12:30

Chengdu, il percorso di Shang

Il cinese Juncheng Shang è approdato alla finale del torneo Atp250 di Chengdu superando al primo turno il giapponese Nishikori, al secondo turno il russo Safiullin, agli ottavi di finale il kazako Bublik e in semifinale il tedesco Hanfmann.

12:15

Chengdu, il percorso di Musetti

Lorenzo Musetti è la testa di serie numero uno del torneo cinese. Nel secondo turno l’azzurro ha eliminato l’australiano Christopher O'Connell, agli ottavi di finale ha battuto il francese Adrian Mannarino mentre in semifinale ha sconfitto il russo Alibek Kachmazov.

12:00

Musetti-Shang, sfida inedita

Lorenzo Musetti e Juncheng Shang non si sono mai sfidati nel corso della loro carriera: l’incontro odierno rappresenta una sfida inedita.

Chengdu, Cina