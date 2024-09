Sinner-Jarry, Atp Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner torna in campo all'Atp 500 di Pechino . L'altoatesino esordirà al primo turno contro il numero 28 Atp Nicolas Jarry , avversario che lo ha battuto nell'unico precedente datato 2019. Nella rassegna cinese, dove il numero uno al mondo difende il titolo dello scorso anno, ci sarà l'atteso debutto nel box del preparatore atletico Marco Panichi e del fisioterapista Ulises Badio che affiancheranno Darren Cahill e Simone Vagnozzi . In caso di successo Jannik affronterà il vincitore della sfida tra Jan-Lennard Struff e Stan Wawrinka per andare a caccia della possibile finale da sogno contro Carlos Alcaraz .

Sinner-Jarry, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e Jarry, valevole per il primo turno dell'Atp 500 di Pechino 2024, si disputerà giovedì 26 o venerdì 27 settembre con campo e orario ancora da definire.

Sinner-Jarry, i precedenti

Un solo precedente tra Sinner e Jarry, andato in scena sull'erba di s'Hertogenbosch, in Olanda, nel 2019. Ad imporsi in quella sfida di primo turno fu il cileno che uscì vincitore con il punteggio di 7-6(4) 6-3.

Sinner-Jarry, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Jarry a Pechino sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.967 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 48.690 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 91.219 (100 punti)

SEMIFINALE – € 178.540 (200 punti)

FINALISTA – € 335.019 (330 punti)

VINCITORE – € 622.668 (500 punti)