Calendario Italia Coppa Davis a Malaga: quando gioca, data e orario ufficiale

L' International Tennis Federation (ITF) ha reso noto il calendario della Final Eight di Coppa Davis , che si disputeranno al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga dal 19 al 24 novembre. L' Italia campione in carica, dopo aver superato la fase a gironi andata in scena all'Unipol Arena di Bologna grazie ai successi su Brasile , Belgio e Olanda , si è guadagnata la qualificazione da prima classificata nel Gruppo A. Il sorteggio del tabellone ha accoppiato la squadra capitanata da Filippo Volandri all' Argentina nella sfida che si disputerà il 21 novembre non prima delle ore 17:00 .

Final Eight Coppa Davis, il calendario dell'Italia

La sfida inaugurale delle Final Eight di Malaga sarà quella tra Spagna e Olanda, in programma martedì 19 alle ore 17:00. Il giorno seguente, a partire dalle ore 12:00, si giocherà l'altro quarto della parte bassa del tabellone, quello tra la Germania e il Canada, campione nel 2022. Il 21 novembre scenderanno invece in campo, prima degli azzurri, USA e Australia alle ore 10:00, nella sfida che decreterà l'eventuale avversaria in semifinale di Jannik Sinner e compagni. La prima semifinale, quella della parte bassa, è fissata per il 22 novembre alle ore 17:00, mentre l'incrocio che potrebbe vedere impegnata l'Italia andrà in scena il 23 novembre alle ore 13:00. Domenica 24 novembre alle 16:00 si disputerà la finale per l'assegnazione dell'insalatiera d'argento.