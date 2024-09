Berrettini incredibile: costretto al ritiro, esce con gli occhi lucidi

Che sfortuna per Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato costretto al ritiro dalla sfida di secondo turno all'Atp 500 di Tokyo contro Arthur Fils dopo aver vinto il primo set al tie-break per 7 punti a 5. Matteo era riuscito a mettere le mani sul parziale d'apertura dopo essersi trovato in vantaggio di un break e dopo aver mancato una palla per salire sul 5-3. È arrivato però un infortunio, l'ennesimo della carriera, ad interrompere la corsa dell'azzurro che ha dovuto gettare la spugna dopo un'ora e 24 minuti di partita.