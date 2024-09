Bertolucci disperato per Berrettini: “Ditemi che non è vero…”

Matteo Berrettini è stato costretto al ritiro nella sfida di secondo turno dell' Atp 500 di Tokyo . Il tennista romano ci ha provato dopo aver accusato un problema agli addominali nella parte finale del primo set, riuscendo anche a vincere il tie-break del parziale d'apertura per 7 punti a 5, ma alla fine ha dovuto arrendersi, permettendo ad Arthur Fils di staccare il pass per il secondo turno. Dopo aver stretto la mano a Matteo, il tennista francese si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti dell'avversario ed è apparso anche molto dispiaciuto per il triste epilogo del match dopo appena un'ora e 24 minuti di gioco.

Per l'ennesima volta nella sua carriera Berrettini si ferma per un problema alla zona addominale. Era già successo nel 2021 agli Australian Open, poi alle Nitto Atp Finals dello stesso anno nella sfida contro Alexander Zverev prima dell'ultimo infortunio a Montecarlo nel 2023. Una ricaduta che stoppa nuovamente il tennista romano, che sembrava aver ritrovato la giusta continuità di risultati per tornare ad alti livelli. Dell'infortunio ha parlato anche Paolo Bertolucci, ex tennista e oggi commentatore di Sky Sport, che sui social ha scritto: "Non ci posso credere!! Dimmi che non è vero Matteo".