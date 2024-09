Sinner-Safiullin, Atp Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Safiullin, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Safiullin, valevole per il secondo turno dell'Atp 500 di Pechino 2024, si disputerà sabato 28 settembre sul Capital Group Diamond Stadium come terzo match di giornata a partire dalle ore 5:00 (orario di inizio attorno alle ore 9:00).

Sinner-Safiullin, i precedenti

Il numero uno al mondo ha affrontato due volte in carriera Safiullin vincendo in entrambe le occasioni: in Atp Cup nel 2022 con il punteggio di 7-6(6) 6-3 e ai quarti di finale di Wimbledon nel 2023 con lo score di 6-4 3-6 6-2 6-2.

Sinner-Safiullin, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Safiullin a Pechino sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.967 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 48.690 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 91.219 (100 punti)

SEMIFINALE – € 178.540 (200 punti)

FINALISTA – € 335.019 (330 punti)

VINCITORE – € 622.668 (500 punti)