Sinner diretta Atp Pechino: segui la gara contro Safiullin. Tennis LIVE

9:10

Sinner-Safiullin, si inizia

I due tennisti hanno fatto il loro ingresso in campo. Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Sinner e Safiullin stanno ultimando il loro riscaldamento, è tutto pronto per l'inizio della sfida.

9:00

Sinner-Safiullin fra poco in campo

Si è concluso sul Diamond Court anche il secondo incontro in programma tra Sabalenka e Sawangkaew vinto dalla tennista russa. Fra qualche istante Jannik Sinner e Roman Safiullin faranno il loro ingresso in campo per iniziare la loro sfida.

8:50

Sinner-Safiullin, terzo incontro in programma

La sfida tra Jannik Sinner e Roman Safiullin sarà il terzo incontro in programma sul Diamond Court di Pechino: le prime due partite riguardano il torneo di singolare femminile con Paolini-Tauson (già conclusa a vantaggio dell’italiana) e Sabalenka-Sawangkaew ormai in dirittura d'arrivo.

8:45

Atp Pechino, il montepremi

Il torneo Atp 500 di Pechino mette in palio per il vincitore un montepremi di oltre un milione e trecento mila euro. Chi supera il primo turno guadagna 25.967 euro, chi vince la seconda partita ottiene altri 48.690 euro. La qualificazione ai quarti di finale vale 91.219 euro, l’accesso in finale viene pagato 178.540 euro, i finalisti guadagnano altri 335.019 euro mentre il vincitore si porta a casa premio finale di 622.668 euro per un totale di 1.302.103 euro.

8:30

Sinner-Safiullin, ai quarti c’è Lehecka

Il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Roman Safiullin troverà ai quarti di finale il ceco Jiri Lehecka che ha battuto in tre set lo spagnolo Bautista con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-1

8:15

Atp Pechino, Jasmine Paolini al terzo turno

Jasmine Paolini inizia con il piede giusto il torneo di singolare femminile Atp di Pechino battendo in due set la danese Clara Tauson con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-4. Nel terzo turno l’italiana sfiderà la polacca Magda Linette. (LEGGI TUTTO QUI)

8:05

Il profilo di Roman Safiullin

Roman Safiullin è nato a Podolsk, il 7 agosto 1997. Attualmente occupa la 69ª posizione della classifica mondiale. Il suo best ranking è il 36º posto ottenuto nel gennaio 2024. Vanta diversi titoli nei circuiti minori, il suo miglior risultato negli Slam sono i quarti di finale raggiunti a Wimbledon nel 2023.

7:55

Il profilo di Jannik Sinner

Jannik Sinner è nato a San Candido il 16 agosto 2001. Attualmente è al primo posto della classifica mondiale. Ha raggiunto il suo best ranking il 10 giugno 2024. Ha vinto sedici titoli del circuito Atp tra cui due Slam: l’Australian Open e gli Us Open. Entrambi i trionfi sono arrivati in questa stagione in cui il tennista italiano ha vinto anche i tornei di Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati.

7:40

Sinner-Safiullin, dove vederla in tv

La sfida tra Jannik Sinner e Roman Safiullin nel torneo Atp di Pechino verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. L’evento sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go.

7:25

Sinner-Safiullin, i precedenti

I due tennisti si sono affrontati per la prima volta in Australia - nel 2022 - quando l'italiano ha battuto a Sydney il russo con il punteggio di 7-6, 6-3. La seconda sfida è andata in scena l'anno successivo - nel 2023 - a Wimbledon dove Sinner si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 6-2.

7:10

Atp Pechino, avanza Cobolli

Flavio Cobolli si è quelificato per il terzo turno del torneo di Pechino: nella notte italiana il tennista romano ha battutto il russo Kotov in due set con il punteggio di 6-4, 6-2.

7:00

Sinner-Safiullin, il bilancio

I due tennisti si sono sfidati in carriera in due occasioni, il bilancio è a favore dell’italiano che ha vinto entrambi gli incontri.

Pechino