Doping Sinner, la Wada fa appello contro l'assoluzione: cosa succede adesso

Wada presenta ricorso, cosa succede ora

In un comunicato la Wada fa sapere di ritenere che la conclusione di "nessuna colpa o negligenza" non sia corretta ai sensi delle norme applicabili. La WADA sta chiedendo un periodo di ineleggibilità compreso tra uno e due anni. La WADA non sta chiedendo la squalifica di alcun risultato, salvo quello che è già stato imposto dal tribunale di primo grado. Poiché la questione è ora pendente dinanzi al CAS, la WADA non rilascerà al momento ulteriori commenti. La notizia è arrivata mentre Sinner è in campo a Pechino.

Sinner e il ricorso della Wada, quali sono i prossimi passi

L’agenzia mondiale antidoping aveva ancora pochi giorni di tempo, fino a fine settembre, per presentare appello contro la sentenza e ha deciso, dopo aver chiesto i documenti all’agenzia indipendente che si occupa esclusivamente di doping e corruzione nel tennis, di andare fino in fondo. Nelle prossime settimane sarà fissato un arbitrato.

