Sinner, cosa rischia Jannik dopo il ricorso della Wada sul caso doping

Mentre Jannik Sinner è impegnato nella sfida di secondo turno con Roman Safiullin all'Atp 500 di Pechino, è arrivata una notizia che scuote il mondo del tennis. L'Agenzia mondiale antidoping ha infatti deciso di fare ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna per il caso che ha coinvolto il numero uno al mondo, risultato positivo al Clostebol dopo i test effettuati durante il torneo di Indian Wells. Una decisione per la quale si stava attendendo l'esito da parte della WADA, che aveva richiesto materiale aggiuntivo sul caso per fare appello entro un termine di 21 giorni. "L'Agenzia mondiale antidoping ha chiesto il file completo - è quanto si leggeva in una precedente nota -. In occasione di ogni udienza ci sono documenti aggiuntivi, come osservazioni, relazioni scientifiche e altre informazioni che vengono prese in considerazione dal panel che emetterà la sentenza. Questo è ciò che la WADA ha richiesto per considerare la propria posizione: ha voluto tutte le informazioni disponibili". Entro il termine stabilito è adesso arrivata l'ufficialità del ricorso, che rischia di tenere Sinner lontano dai campi per un lungo periodo.