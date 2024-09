Atp Pechino, Cobolli è ai quarti di finale: sconfitto Kotov

Flavio Cobolli è ai quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Il tennista romano, dopo aver sconfitto annullando un match point Alexander Bublik all'esordio, ha superato in maniera decisamente più agevole il numero 63 del mondo Pavel Kotov: 6-4 6-2 il risultato maturato in un'ora e 17 minuti di gioco. Grazie a questo successo, l'azzurro ha conquistato il sesto quarto di finale della sua stagione, il secondo in un "500" dopo quello di Washington, torneo nel quale si spinse sino alla finale poi persa contro Sebastian Korda. Per un posto in semifinale Cobolli affronterà il vincitore della sfida tra Daniil Medvedev e Adrian Mannarino. A pochi giorni dal suo esordio in Coppa Davis, dove ha rimediato una sconfitta e una vittoria nei due match disputati, Cobolli si toglie un'altra grande soddisfazione portandosi per la prima volta in carriera virtualmente alla posizione numero 30 del ranking Atp.