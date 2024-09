Infortunio Berrettini: quando può tornare e l'indizio che fa sperare i tifosi

Matteo Berrettini si è fermato ancora per un problema agli addominali. Il tennista romano ha accusato un fastidio alla zona che più volte lo ha costretto a lunghi stop in carriera, durante il match di secondo turno dell'Atp 500 di Tokyo contro il francese Arthur Fils. Nel finale del primo set, poi vinto al tie-break per 7 punti a 5 nonostante l'infortunio, l'azzurro ha improvvisamente diminuito la velocità al servizio e nei colpi da fondo campo prima di ricevere l'intervento del fisioterapista che non è però servito a rimanere in campo. Dopo un paio di punti giocati nel secondo parziale, Matteo ha deciso di ritirarsi. In attesa di capire quale sia l'entità del problema, Berrettini non si è ancora cancellato dal Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 2 al 13 ottobre, e arriva un'altra notizia che lascia ben sperare.