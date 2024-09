Cobolli diretta Pechino, Medvedev vince e va in semifinale LIVE

PECHINO - Flavio Cobolli ha conquistato i quarti di finale dell'Atp di Pechino battendo Bublik e Kotov nei primi due turni. Ai quarti il tennista romano ha affrontato e perso in due set contro il russo Daniil Medvedev , attuale numero cinque della classifica. Segui gli aggiornamenti in diretta

11:41

+++ Medvedev batte Cobolli +++

Niente da fare per il tennista romano che mette una palla troppo profonda e capitola al terzo match point in favore di Medvedev.

11:39

Niente break per Cobolli, si va ai vantaggi

Cobolli è andato vicino al break point che avrebbe potuto risollevare la sua partita ma Medvedev è rientrato con forza e ha mandato il punteggio sul 40-40.

11:34

Cobolli-Medvedev: 4-5

Il tennista romano riesce a evitare il break che avrebbe significato sconfitta. La sfida prosegue e adesso Medvedev avrà la possibilità di vincere sfruttando il servizio.

11:33

Cobolli cancella due match point e raggiunge i vantaggi

Ottimo scambi dell'italiano che mantiene profondo Medvedev e sale a rete per colpirlo di sorpresa. Cancellati due match point per l'avversario e game che raggiunge i vantaggi.

11:29

Cobolli-Medvedev: 3-5

Conduzione semplicissima del game per Medvedev che punto dopo punto sorprende Cobolli lasciandolo a zero e portandosi sul 3-5.

11:26

Cobolli-Medvedev: 3-4

Cobolli si salva anche sulla seconda palla break di Medvedev e con gioco molto aggressivo chiude il game in suo favore riportandosi a distanza minima dal russo.

11:23

Cancellato break point per Medvedev, si va ai vantaggi

Cobolli rischia ma recupera con un bel colpo aperto in diagonale. Il game si deciderà ai vantaggi.

11:19

Cobolli-Medvedev: 2-4

Allunga ancora il tennista russo con un game ben condotto.

11:14

Cobolli-Medvedev: 2-3

Altro break in favore di Medvedev che anche in questo caso ha conquistato un game con uno sforzo molto ridotto approfittando di diversi tocchi imprecisi di Cobolli, rimasto a zero.

11:12

Cobolli-Medvedev: 2-2

Medvedev rimette la sfida in equilibrio tenendo a zero il tennista romano.

11:08

Cobolli-Medvedev: 2-1

Dopo la partenza incerta Cobolli riesce a portarsi in vantaggio nel secondo set vincendo due game consecutivi. Rimane a 15 Medvedev.

11:05

Cobolli-Medvedev: 1-1

Cancellati due break point a Cobolli, che poi si riprende in corsa e vince il game ai vantaggi.

11:01

Cobolli-Medvedev: 0-1

Partenza shock per Cobolli che subisce subito un break rimanendo a 0 e chiudendo il game con un doppio fallo.

10:59

Inizia il secondo set

Si riparte con Cobolli al servizio.

10:57

+++ Medvedev vince il primo set +++

Medvedev chiude il primo set con un colpo corto a rete che non lascia scambo a Cobolli. Punteggio conclusivo sul 2-6 per il russo.

10:56

Due set point per Medvedev

Il russo conduce anche questo game. Punteggio sul 15-40.

10:52

Cobolli-Medvedev: 2-5

Piccolo calo di Cobolli che subisce il secondo break da Medvedev, adesso il russo ha una grossa opportunità per chiudere il primo set.

10:49

Cobolli-Medvedev: 2-4

Il russo alla fine riesce a chiudere il game a suo vantaggio evitando il break. Qualche rimpianto per Cobolli che dovrà essere bravo a non demoralizzarsi dopo aver sfiorato il pareggio.

10:47

Serie lunghissima di scambi ai vantaggi

Cancellate cinque palle break a Cobolli, che è ha alzato il livello del suo tennis. Si stanno divertendo parecchio i tifosi neutrali che stanno assistendo a degli scambi di altissimo livello.

10:39

Cobolli resiste e la porta ai vantaggi

Prosegue positivamente la partita dell'azzurro che risponde a tono a Medvedev portando avanti un game molto equilibrato.

10:34

Cobolli-Medvedev: 2-3

Cobolli manda la palla sulla riga in risposta a Medvedev e con un colpo secco accorcia le distanze.

10:30

Cobolli-Medvedev: 1-3

Dopo diversi scambi Medvedev chiude la contesa ai vantaggi. Game comunque positivo per Cobolli.

10:28

Si va ai vantaggi

Due palle break per Cobolli che risponde alla grande dopo il game perso. Medvedev però rimonta rapidamente e allunga il game portandolo ai vantaggi.

10:22

Cobolli-Medvedev: 1-2

Il tennista russo ottiene il break giocando con solidità e dando ritmo agli scambi. Il resto lo fa Cobolli con una serie di colpi imprecisi. Medvedev passa in vantaggio.

10:18

Cobolli-Medvedev: 1-1

Il russo pareggia subito il risultato in un game complicato per Cobolli. Medvedev ha messo a segno anche il primo ace della sfida.

10:15

Cobolli-Medvedev: 1-0

Primo game di buon livello per Flavio Cobolli che sfrutta il servizio e si porta subito in vantaggio.

10:12

Si parte!

Primo servizio di Cobolli respinto con precisione da Medvedev. Il primo punto della sfida è del russo.

10:05

Giocatori in campo

I due tennisti hanno raggiunto il campo di gioco e stanno completando la fase di riscaldamento.

10:05

Cobolli-Medvedev, attesa per il via libera

Cresce l'attesa per la sfida tra Cobolli e Medvedev. L'inizio previsto per le 10:00 è slittato di qualche minuto.

9:55

Cobolli in ascesa

Questo 2024 potrebbe rappresentare l'anno della svolta per Flavio Cobolli che, al contrario di tanti giovani in rampa di lancio, ha dimostrato di avere ancora energie anche in questo finale di stagione. La sfida di oggi servirà anche a sfatare un tabù per il tennista romano, che ha nelle sei sfide sostenute contro tennisti della top 10 non ha ancora ottenuto nemmeno una vittoria.

9:45

Medvedev a caccia del primo titolo stagionale

Daniil Medvedev sta per concludere una delle stagioni più deludenti della sua carriera. Nonostante il tennista russo abbia ottenuto diversi successi in questo 2024, non ha ancora vinto un titolo. Si tratta di un risultato molto inferiore ai suoi standard dato che, dal 2018 ad oggi, anche nelle annate più dure ha comunque portato a casa almeno due titoli Atp. Il torneo di Pechino rappresenta una grande opportunità per lui per sopperire a questa mancanza.

9:35

Cobolli-Medvedev, secondo scontro in stagione

L'azzurro e il russo torneranno ad affrontarsi a meno di un mese di distanza dall'ultima volta. I due si sono sfidati l'1 settembre sul cemento newyorkese per i sedicesimi degli Us Open. In quell'occasione la vittoria di Medvedev in tre set è stata schiacciante (3-6, 4-6, 3-6).

9:20

Cobolli, buona prova contro Kotov

Il tennista romano ha battuto il russo Kotov agli ottavi di finale con una solida prestazione che gli ha permesso di chiudere la sfida in due set. Quello di oggi sarà il sesto quarto di finale della sua stagione. LEGGI L'ARTICOLO

Pechino, Cina