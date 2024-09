Paolini stravolta va ko: cosa è successo a Pechino

La cronaca

Come già accaduto nella sfida di esordio contro Clara Tauson, la partenza del match non sorride a Paolini che va subito in sotto 0-3 con due break di svantaggio. L'azzurra riesce però a reagire e nel quarto gioco grazie ad una serie di risposte competitive mette a segno il controbreak per ridurre la distanza dalla sua avversaria. Jasmine si sblocca anche al servizio e poi strappa nuovamente la battuta a Linette per pareggiare i conti sul 3-3 e portarsi addirittura avanti 4-3. Nell'ottavo game l'azzurra si procura una chance di 5-3 che l'avrebbe mandata a servire per il primo set, ma Linette si salva con una gran prima vincente e tiene la battuta. Nel nono game il dritto tradisce Paolini, che perde il turno di servizio e permette a Linette di andare a chiudere il parziale d'apertura annullando due palle break nel decimo gioco. Nel secondo set Paolini scompare praticamente dal campo anche a causa di qualche difficoltà fisica: Linette inscena un vero e proprio dominio e chiude la partita senza particolari problemi.