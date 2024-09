Sinner, semifinale Atp Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner è in semifinale all' Atp 500 di Pechino . Dopo i successi in rimonta su Nicolas Jarry e Roman Safiullin , il campione azzurro ha sconfitto il ceco, numero 37 del mondo, Jiri Lehecka con il punteggio di 6-2 7-6(6), riuscendo a conquistare la quattordicesima vittoria consecutiva dalla sconfitta subita nei quarti di finale del Masters 1000 di Montreal per mano di Andrey Rublev , avversario che potrebbe incontrare nuovamente in semifinale a Pechino se il russo dovesse vincere la sfida con il cinese Yunchaokete Bu .

Sinner in semifinale, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e il vincitore della sfida tra Rublev e Bu, valevole per la semifinale dell'Atp 500 di Pechino 2024, si disputerà martedì 1 ottobre sul Capital Group Diamond Stadium con orario ancora da definire.

Sinner in semifinale, i precedenti

Sono ben nove i precedenti tra Sinner e Rublev, con il numero uno al mondo avanti 6-3 nel conto dei confronti diretti. A Pechino potrebbe arrivare la quarta sfida del 2024 dopo le vittorie dell'azzurro ai quarti di finale degli Australian Open e di Cincinnati e quella del russo ai quarti di finale di Montreal. Nessun precedente invece con il cinese Bu.

Sinner in semifinale, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e il vincitore della sfida tra Rublev e Bu a Pechino sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.967 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 48.690 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 91.219 (100 punti)

SEMIFINALE – € 178.540 (200 punti)

FINALISTA – € 335.019 (330 punti)

VINCITORE – € 622.668 (500 punti)