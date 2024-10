Alcaraz: "Sinner o Bu in finale a Pechino?", la risposta sorprende tutti

Alcaraz: "In finale vorrei affrontare..."

"Dal tuo punto di vista, meglio affrontare Sinner o Bu in finale?" In conferenza stampa Alcaraz ha risposto così alla domanda del giornalista, sorprendendo tutti: "Ovviamente Bu (ride, ndr). Non mentirò, Jannik è il miglior giocatore del mondo in questo momento. Voglio dire, Bu sta giocando un gran tennis, ha battuto grandi giocatori. Però se devo scegliere, o dire chi è meglio per me affrontare in una finale, dico Bu. Poi, come dico sempre, mi piacciono le battaglie, mi piace affrontare i migliori giocatori al mondo. Quindi se dovrò affrontare Jannik, sarò comunque contento". Quella di Pechino sarà la decima sfida tra Sinner e Alcaraz, con lo spagnolo avanti 5-4 nei precedenti.