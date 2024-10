Bolelli/Vavassori finale doppio Atp Pechino: quando si gioca e dove vederla in tv

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alla finale dell' Atp 500 di Pechino . La coppia azzurra, accreditata come testa di serie numero uno del tabellone, ha superato con il punteggio di 7-6(1) 6-2 gli specialisti Wesley Koolhof e Nikola Mektic . Per il titolo affronteranno il duo formato dal finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten , che hanno invece avuto la meglio su Jamie Murray e John Peers per 7-5 6-1.

Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, quando si gioca il match

La sfida tra Bolelli/Vavassori e Heliovaara/Patten, valevole per la finale dell'Atp 500 di Pechino 2024, si disputerà mercoledì 2 ottobre sul Capital Group Diamond Stadium a partire dalle ore 8:00.

Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, i precedenti

Un solo precedente tra Bolelli/Vavaasori e Heliovaara/Patten, quello andato in scena al primo turno di Wimbledon dove ad imporsi sono stati il finlandese e il britannico con il punteggio di 6-3 6-4.

Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, dove vederla in tv

L'incontro tra Bolelli/Vavassori e Heliovaara/Patten a Pechino sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

