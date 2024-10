Navratilova difende Sinner sul caso doping: "Questa è una follia..."

Martina Navratilova prende le difese di Jannik Sinner . La leggenda del tennis si è schierata dalla parte del numero uno al mondo criticando la condotta dell' Agenzia mondiale antidoping (WADA) , che ha deciso di fare ricorso al TAS di Losanna per il caso doping che ha coinvolto il numero uno al mondo, risultato positivo al Clostebol dopo i due test effettuati durante il Masters 1000 di Indian Wells , a marzo. La WADA chiede la squalifica da uno a due anni per il tennista azzurro .

Navratilova: "La WADA è un disastro"

"Questa è una follia. La Wada è un disastro. I nuotatori cinesi se ne stanno tranquilli e ora questo? Che pessimo sistema abbiamo - ha scritto su X Navratilova, che ha anche aggiunto - Vogliamo prendere chi bara, non punire chi commette errori banali. Se qualcuno volesse sabotare un'atleta sarebbe facilissimo". L'ex numero uno al mondo ha fatto riferimento alla linea adottata dall'agenzia antidoping in occasione del caso che ha coinvolto una ventina di nuotatori cinesi: prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 gli atleti in questione non erano stati fermati nonostante i test positivi e un gruppo di questi aveva poi partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024.