Atp Pechino, trionfo Bolelli-Vavassori: terzo titolo stagionale nel doppio

PECHINO - Terzo titolo della stagione per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno trionfato nel 'China Open' di doppio, sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino. In attesa della finale di Sinner, il tricolore sventola già su Pechino con la coppia azzurra che ha battuto in rimonta Harri Heliovaara ed Henry Patten (4-6, 6-3, 10-5).